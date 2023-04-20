Стало известно об отставке командующего Тихоокеанским флотом Трутнев сообщил об отставке командующего Тихоокеанским флотом адмирала Авакянца

Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

Сергей Авакянц

Адмирал Сергей Авакянц отправлен в отставку с поста командующего Тихоокеанским флотом, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он добавил, что адмирал будет возглавлять штаб, курирующий работу центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

Завтра заканчивается подготовительный период, в течение которого мы создали центральную структуру, которая будет осуществлять методическое сопровождение деятельности региональных центров и координацию их работы. Эту центральную структуру, по сути дела штаб по выполнению задачи, поставленной президентом, возглавит адмирал Авакянц, который до недавнего времени командовал Тихоокеанским флотом, — сказал Трутнев.

Он добавил, что 12 центров военно-патриотического воспитания, созданных по распоряжению президента России Владимира Путина, готовы начать работу с 11 мая. В каждом центре за один поток планируется обучать по 300 человек. Срок подготовки будет составлять месяц.

Ранее на Тихоокеанском флоте стартовала внезапная проверка с целью наращивания способности ВС России отражать агрессию вероятного противника с морских направлений. Первый ее этап завершился 17 апреля. Путин отметил, что он прошел на очень высоком уровне.