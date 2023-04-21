Назначен новый командующий Тихоокеанским флотом ТАСС: адмирал Лиина назначен новым командующим Тихоокеанским флотом

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Адмирал Виктор Лиина назначен на должность командующего Тихоокеанским флотом, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Ранее он руководил Балтийским флотом Военно-морских сил России. Официально эта информация пока не подтверждалась.

Адмирал Лиина назначен на должность командующего ТОФ. Он сменил на этом посту адмирала Сергея Авакянца, — сказал собеседник агентства.

20 апреля стало известно, что адмирал Сергей Авакянц отправлен в отставку с поста командующего Тихоокеанским флотом. По словам полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, адмирал будет возглавлять штаб, курирующий работу центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Позднее источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что новым командующим Тихоокеанским флотом может стать адмирал Виктор Лиина.

Ранее на Тихоокеанском флоте прошла внезапная проверка с целью наращивания способности ВС России отражать агрессию вероятного противника с морских направлений. В Минобороны заявили, что российские войска отлично подготовлены к отражению агрессии противника. По их словам, всего в учениях приняли участие более 25 тысяч военнослужащих. Также в маневрах были задействованы 167 кораблей и 89 самолетов и вертолетов.