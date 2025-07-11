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11 июля 2025 в 12:55

Стало известно о решении суда по громкому делу «Южуралзолото»

Суд встал на сторону Генпрокуратуры в деле об изъятии акций «Южуралзолото»

Советский районный суд Челябинска принял решение в пользу Генеральной прокуратуры Российской Федерации по иску о национализации акций компании «Южуралзолото», сообщает ТАСС. На закрытом судебном заседании было принято решение об изъятии ценных бумаг предприятия в доход государства.

Суд принял решение иск удовлетворить, — объявил судья.

Ранее ЦБ России ввел временный запрет на торговлю акциями компании «Южуралзолото» по причине их чрезмерной волатильности. Как сообщил заместитель председателя регулятора Филипп Габуния, данная мера носит временный характер и направлена на стабилизацию рыночной ситуации. Московская биржа в свою очередь приостановила торги ценными бумагами предприятия, выполняя распоряжение финансового регулятора.

Позже в пресс-службе Сбербанка сообщили об отмене ограничений на проведение операций с акциями золотодобывающего предприятия. Основанием для такого решения послужил новый судебный акт. Полноценные биржевые операции с ценными бумагами компании стали возможны только после возобновления торгов на основной российской биржевой площадке.

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