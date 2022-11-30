Совфед потребует от Украины немедленно прекратить атаки на Запорожскую АЭС

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Совет Федерации намерен потребовать от властей Украины прекратить любые атаки на Запорожскую АЭС, а также призовет парламенты стран мира осудить агрессию Украины по отношению к атомной станции, пишет ТАСС со ссылкой на проект обращения верхней палаты. В документе отмечается, что многократные заявления представителей РФ о деструктивной деятельности в отношении ЗАЭС в Совете Безопасности ООН, директивных органах МАГАТЭ и на других международных площадках остаются без внимания.

Совет Федерации требует от военного и политического руководства Украины немедленного прекращения любых атак на Запорожскую АЭС и связанную с ней инфраструктуру, — говорится в документе.

В проекте обращения подчеркивается, что киевский режим не прекращает осуществлять «грубые и безответственные провокации» путем нанесения ударов по Запорожской АЭС, создавая угрозу ее безопасному функционированию и увеличивая риски техногенной катастрофы. В случае продолжения таких ударов может возникнуть опасность масштабного радиационного заражения, которое затронет территории не только России и Украины, но и соседних европейских стран.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ситуацию на ЗАЭС мог бы разрядить призыв МАГАТЭ к украинским властям прекратить обстрелы станции. По его мнению, это может заставить Киев усомниться в собственной безнаказанности.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси до этого заявил, что в настоящее время сложно определить, кто именно ведет обстрелы Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что задача агентства состоит не в поиске виновных, а в обеспечении безопасности объекта.