Глава МАГАТЭ заявил, что источник обстрелов ЗАЭС «очень сложно определить»

Фото: Andrei Solomonov/Global Look Press

Запорожская АЭС

В настоящее время сложно определить, кто именно ведет обстрелы Запорожской АЭС, однако задача МАГАТЭ заключается в том, чтобы обеспечить ее безопасность, а не «ввязываться в игру по поиску виновных», заявил телеканалу CNN генеральный директор организации Рафаэль Гросси. Он также добавил, что консультации с представителями России и Украины по вопросу зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжаются и идут довольно успешно.

Находясь внутри станции, нам очень сложно понять, кто именно это делает. Но наша задача — остановить это, а не выяснять, кто именно причастен к обстрелам, — отметил Гросси.

По его словам, защитная зона находится на линии контакта противников и добиться прогресса непросто в том числе и по этой причине. Однако он подчеркнул, что стороны «движутся вперед» в вопросе переговоров.

Ранее член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов назвал словоблудием заявление МАГАТЭ по Запорожской АЭС, в котором не указано, что обстрел велся украинской стороной. По его словам, в МАГАТЭ постоянно высказывают озабоченность и тревогу насчет Запорожской АЭС, но не принимают конкретных действий по обеспечению ее защиты от украинских обстрелов.