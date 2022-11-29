Рогов назвал способ разрядить ситуацию вокруг ЗАЭС Рогов: призыв МАГАТЭ к Киеву прекратить обстрелы ЗАЭС может разрядить ситуацию вокруг станции

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Призыв МАГАТЭ к украинским властям прекратить обстрелы Запорожской АЭС может разрядить ситуацию вокруг станции, считает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его мнению, это может заставить Киев усомниться в собственной безнаказанности, передает ТАСС.

Да, безусловно. По крайней мере, те, кто совершают военные преступления, занимаются ядерным терроризмом со стороны режима Зеленского, задумались бы над тем, чем это чревато и чем это закончится, — сказал Рогов.

Он предположил, что украинские власти могут резко отреагировать на подобное заявление. Возможны обвинения в адрес главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси и попытки саботировать призыв агентства.

По словам Рогова, Киев отдает приказы об обстреле ЗАЭС, будучи уверенным в собственной безнаказанности. Призыв МАГАТЭ заставит его усомниться в этом. Кроме того, он повысит доверие к самому агентству.

Ранее глава МАГАТЭ Гросси заявил, что в настоящее время сложно определить, кто именно ведет обстрелы Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что задача агентства состоит не в поиске виновных, а в обеспечении безопасности объекта. Гросси добавил, что консультации с представителями России и Украины по вопросу зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжаются и идут довольно успешно.