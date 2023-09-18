В Думе решили возить депутатов только на российских авто Совет Госдумы единогласно одобрил езду депутатов только на отечественных авто

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Совет Думы единогласно принял решение об использовании депутатами только автомобилей, произведенных в России, сообщается в Telegram-канале Госдумы. С начала 2024 года в своих избирательных округах депутаты смогут пользоваться только автомобилями, произведенными в России. Глава комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев выразил уверенность, что «АвтоВАЗ» сможет закрыть эту потребность законодателей.

Покупка автомобилей для госслужащих за бюджетные деньги должна фокусироваться на отечественной продукции. Ожидаю, что «АвтоВАЗ», динамично нарастив объемы выпускаемой продукции, сможет удовлетворить все потребности, которые сейчас есть на рынке, — сказал Гутенев.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что нижняя палата уже начала производить замену автотранспорта, используемого в служебных целях в Москве, на отечественные марки авто. По его мнению, эти решения помогут развитию российского автопрома, а бюджетные средства останутся в стране. При этом заменять будут только вышедшие из строя автомобили.

В ответ на эту инициативу бывший нападающий «Спартака» и сборной России по футболу Роман Павлюченко написал, что ему жаль парламентариев, которым придется пересесть с иномарок на «Аурус» за 30 млн рублей.