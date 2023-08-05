Павлюченко «пожалел» депутатов, которые будут ездить на российских авто Павлюченко: жалко депутатов, которым придется пересесть на «Аурус» за 30 млн рублей

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Роман Павлюченко

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России по футболу Роман Павлюченко с юмором отреагировал на то, что депутаты Госдумы будут ездить на российских автомобилях. Он написал на своей странице в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена), что ему жаль парламентариев, которым придется пересесть с иномарок на «Аурус» за 30 млн рублей.

Жалко депутатов, теперь им придется ездить на «Аурусе» за 30 миллионов рублей. Таков закон, — написал он.

Президент России Владимир Путин ранее предложил чиновникам пересесть на отечественные автомобили. По мнению главы государства, это поспособствует улучшению их качества.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков впоследствии заявил, что он готов в любой момент пересесть на любую российскую машину, в том числе на автомобиль Aurus или Lada Vesta Aura. При этом он подчеркнул, что чиновники перейдут к практике использования российских авто лишь после того, как их иномарки будут изношены и списаны.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев заявил, что идея поддержки автомобилестроения через использование парламентариями продукции отечественного автопрома является правильной мерой. По его словам, это важно в том числе с точки зрения безопасности.