Вышедшие из строя машины депутатов заменят на российские автомобили Володин заявил о замене сломавшихся машин депутатов на российские автомобили

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Автомобили депутатов будут заменять на отечественные машины в том случае, если транспорт будет списан или выйдет из строя, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. По его словам, соответсвующий вопрос обсуждался с Управлением делами президента России. Инициативу о замене иномарок на российские автомобили поддержали лидеры всех политических партий, присутствующих в Госдуме.

Мы обсудили с руководителями фракций вопрос о закреплении в избирательных округах за депутатами только автомобилей, произведенных в нашей стране. Все поддержали такое решение. Планируем вынести этот вопрос на ближайшее заседание <...>, которое состоится 18 сентября, — заявил Володин.

По мнению спикера Госдумы, принятие такого решения имеет ряд преимуществ. В частности, использование депутатами отечественных машин поспособствует развитию российского автопрома, считает он. Кроме того, замена транспорта позволит сохранить бюджетные средства.

Президент России Владимир Путин ранее поручил пересадить чиновников на российские машины до февраля. Глава государства признал, что в чем-то чиновникам придется быть поскромнее, чем раньше, однако в этом нет ничего страшного. По его словам, каждый парламентарий и муниципальный служащий должен понимать, что России нужно стремиться к развитию собственных брендов.