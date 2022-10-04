Шойгу: российские военные спасли сотни жизней в дни референдумов Шойгу: российские военные спасли сотни жизней в дни референдумов в освобожденных областях

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Во время референдумов, которые прошли в ЛНР, ДНР и на территориях Херсонской и Запорожской областей, спасены сотни жизней, сообщил на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, которые приводит РИА Новости, за это время были сбиты семь самолётов украинской армии и более 100 реактивных снарядов, включая HIMARS.

Во время избирательных мероприятий сбиты семь самолётов противника, 45 беспилотных летательных аппаратов, 109 реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», — сказал Шойгу.

30 сентября президент Владимир Путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Согласно результатам референдумов о вхождении в состав РФ, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

4 октября Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании конституционные законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Закон поступает на подпись президенту.