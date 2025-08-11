Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 11:16

Шойгу описал ситуацию в Молдавии перед парламентскими выборами

Шойгу: перед парламентскими выборами Молдавия находится в глубоком кризисе

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: Сергей Гунеев/РИА «Новости»/kremlin.ru

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в статье «Молдова на перепутье», которую опубликовало РИА Новости, перед парламентскими выборами в Молдавии резко осудил действия правящей в Партии действия и солидарности (ПДС), обвинив ее в углублении раскола общества и экономическом кризисе. По его словам, за четыре года правления пропрезидентских сил страна столкнулась с резким ухудшением ключевых экономических показателей.

Расплачиваться за такую политику придется будущим поколениям молдаван, — написал Шойгу.

Как сказано в статье, промышленное производство в 2024 году сократилось на 1,1%, а в 2023-м — на 3,6%. При этом экспорт упал до $3,56 млрд (-12,2%), тогда как импорт вырос до $9,07 млрд (+4,5%). Внешний госдолг за этот период более чем удвоился, достигнув рекордных $4,67 млрд, при этом новые займы уже превышают выплаты по старым, подчеркнул секретарь Совбеза.

Уровень бедности вырос с 25% до 33% населения, а инфляция за четыре года превысила 55%. Шойгу подчеркнул, что жители вынуждены тратить на еду основную часть доходов. Секретарь Совбеза РФ также отметил раскол в молдавском обществе: часть граждан поддерживает евроатлантический курс, тогда как другие выступают против действий властей, которые, по его мнению, ведут к разрушению молдавской государственности.

Ранее Шойгу заявил, что сближение Молдавии с НАТО приведет к утрате страной суверенитета. По его мнению, на этот процесс не влияют ни негативный опыт Украины, ни тяжелое экономическое положение республики.

Сергей Шойгу
Молдавия
выборы
политика
