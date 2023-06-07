Сенаторы предложили налоговикам активнее работать с блогерами В Совете Федерации порекомендовали ФНС выявлять уклоняющихся от налогов блогеров

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Федеральной налоговой службе следует повысить продуктивность выявления и привлечения к ответственности уклоняющихся от уплаты налогов блогеров и интернет-тренеров, считают в Совете Федерации. Как сообщает "Парламентская газета, такая рекомендация содержится в постановлении, которое сенаторы планируют принять 7 июня на пленарном заседании.

Как пишет издание, благодаря улучшению качества налогового администрирования фискальные органы в 2022 году передали в бюджет дополнительно 439 млрд рублей. Однако, по мнению членов верхней палаты российского парламента, денег в бюджеты разных уровней может поступить гораздо больше, если пресекать различные уловки налогоплательщиков, в том числе схемы дробления бизнеса.

Сенаторы считают целесообразным продолжить совершенствование фискальных механизмов, в частности, активнее пресекать схемы дробления бизнеса, указывает издание. Так, в своих рекомендациях члены Совфеда обратили внимание на россиян, получающих доходы от интернет-деятельности, и посоветовали ФНС выявлять и привлекать к ответственности уклоняющихся от уплаты налогов блогеров и интернет-тренеров.

Ранее стало известно, что теперь делают лишенные выплат YouTube-блогеры. После потери монетизации они завели платные Telegram-каналы.