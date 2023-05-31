Выяснилось, что теперь делают лишенные выплат YouTube-блогеры Российские YouTube-блогеры после потери монетизации завели платные Telegram-каналы

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В первом квартале 2022 года число платных каналов Telegram в России, созданных YouTube-блогерами, выросло на 43% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. Согласно исследованию платформы Paywall, это связано с отключением монетизации видеохостинга и уходом многих рекламодателей. Результаты исследования публикует РИА Новости.

В первом квартале 2023 года число платных Telegram-каналов, созданных YouTube-блогерами, выросло на 43% по сравнению с первым кварталом 2022 года. <...> Российские блогеры потеряли возможность заработка с помощью YouTube-каналов, поэтому они ищут новые способы монетизации контента, стремясь восстановить прежний уровень дохода, — говорится в исследовании.

YouTube выплачивает авторам каналов процент с показа рекламы в их видеороликах. Однако в 2022 году площадка ограничила возможности выплат для российских производителей контента. Кроме того, с уходом рекламодателей из России, отечественные блогеры лишились возможностей для размещения нативной рекламы.

В результате, согласно данным исследования, ютуберы начали создавать закрытые платные Telegram-каналы с дополнительным контентом. При этом отмечается, что там подписчиками блогеров являются те же люди, которые подписаны на их YouTube-каналы. Согласно статистике, процент подписавшихся на закрытый канал составляет порядка 1-3% аудитории открытого канала. При этом на количество подписчиков могут влиять стоимость подписки и полезность контента.

Эксперты предполагают, что в дальнейшем тенденция создания ютуберами платных каналов в Telegram сохранится и в результате этот способ монетизации может стать самым популярным в РФ в 2023 году.

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