Сенатор от Крыма оценил идею превращения Украины в Южную Корею Сенатор Цеков: для превращения Украины в Южную Корею у Запада не хватит средств

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Корейский сценарий» экс-советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича вряд ли возможен, поскольку у Запада, на чью помощь рассчитывает Киев, уже нет средств для превращения страны в подобие Южной Кореи, рассказал NEWS.ru член Совфеда от Крыма Сергей Цеков. По словам сенатора, помимо этого, для превращения Украины в Корею в стране «должны жить корейцы, а не украинцы».

Пытаться сравнивать украинцев с корейцами — неблагодарное дело. Чтобы что-то шло на Украине по «корейскому сценарию», там должны жить корейцы, а не украинцы. Это первое. Как Арестович рисует? Что часть Украины, остающаяся с РФ, станет неблагополучной территорией, а та, что с Западом, Европой — благополучной. Но у Запада уже нет на то средств. Процветать будут территории, которые останутся с Россией, — подчеркнул Цеков.

Собеседник добавил, что, по его мнению, КНДР и Южная Корея как раз «не идут на поводу у Евросоюза и после завершения СВО сохранят нормальные отношения с Россией».

Мир перестал стагнировать, как это было после Второй мировой, когда сферы влияния поделили СССР и США. Он станет многополярным. Радость от экономического процветания, от грабежа всего мира в ЕС закончится, как и их нравоучения. Не исключаю, что именно в Европе начнут еле сводить концы с концами, а Украину могут поделить между Польшей, Венгрией, Румынией и Россией. Думаю, что и Киев останется с Россией, — подытожил Цеков.

Накануне Арестович заявил, что Украина после окончания конфликта может повторить «корейский сценарий». До этого о подобном варианте говорил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Ранее Алексей Арестович заявил, что украинский гимн является источником «национальной катастрофы». На это указывают слова главной национальной песни, указал он. Арестович также признал, что российская спецоперация на Украине вначале была «изящной, красивой и молниеносной». Он добавил, что Россия пыталась провести «умный конфликт» с точными расчетами и «точными ударами». Он при этом назвал российских военных «вежливыми людьми».