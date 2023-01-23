«Изящная, красивая»: Арестович про начало спецоперации России на Украине Арестович: Россия в конце февраля попыталась провести «изящную молниеносную спецоперацию»

Фото: Evgen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил журналисту и политологу Юрию Романенко, что Российская спецоперация на Украине вначале была «изящной, красивой и молниеносной». Видеозапись интервью была опубликована на странице Арестовича в YouTube. Он добавил, что Россия пыталась провести «умный конфликт» с точными расчетами и «точными ударами». Он при этом назвал российских военных «вежливыми людьми».

Точные расчеты, точные удары и умные действия. Такая изящная, красивая, молниеносная спецоперация, где вежливые люди, не нанеся никакого ущерба ни котенку, ни ребенку, ликвидировали немногих сопротивляющихся, — сказал Арестович.

Он отметил, что ВС РФ первые пять дней проводили СВО на информационном уровне, предлагая украинским военным сдаться.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что западная военная помощь Украине не решит проблему на фронте, так как у России намного больше тяжелой техники. Он добавил, что «10, 20, 50 танков» не способны кардинально изменить ситуацию. Он назвал «некорректной» позицию Германии по этому вопросу, так как Берлин, по мнению украинского лидера, должен принимать самостоятельное решение. Он при этом еще раз выразил благодарность Западу за уже поставленную военную помощь.