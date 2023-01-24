Арестович рассказал о национальной катастрофе Украины Арестович: национальная катастрофа для украинцев заложена в гимне Украины

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Арестович

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинский гимн является источником «национальной катастрофы». На это указывают слова главной национальной песни, отметил он в интервью на своем YouTube-канале.

Там (в гимне. — NEW.ru) есть очень любопытные строчки. Звучат они так: «души и тела свои положим за свободу». Скажите, в нашем гимне есть хоть какой-нибудь конструктив, какая-нибудь социальная инженерия? Что будет в мире после «победы»? Там же есть только «мы положим душу и тело», и что дальше? — задался вопросом бывший советник.

По его мнению, формулировка «положим душу и тело» может означать, что украинцы готовы воевать, пока не умрут все. Он назвал убийственной идею, которая заложена в данных строчках, если принимать во внимание и позицию «убивать друг друга, лишь бы кто-то не счел себя новым гетманом».

Ранее Алексей Арестович заявил, что российская спецоперация на Украине вначале была «изящной, красивой и молниеносной». Он добавил, что Россия пыталась провести «умный конфликт» с точными расчетами и «точными ударами». Он при этом назвал российских военных «вежливыми людьми».