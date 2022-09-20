Путин: России в ОПК нужно замещение импорта на все 100%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости 100% импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) РФ. Российский глава расставил приоритеты касательно замещения импортных технологий, поставив ОПК на первое место. В связи с этим Путин призвал нарастить производственные мощности, оптимизировать технические циклы и загрузить оборудование, избежав снижения качества продукции и сократив производительные сроки.

Сфера ОПК это та область, где все программы импортозамещения должны быть безусловно реализованы. Где-то в других местах это не так важно или не так существенно, да и не нужно на самом деле. Поэтому нам нужно в кратчайший период нарастить производственные возможности, максимально загрузить оборудование, оптимизировать технические циклы и не снижая качества сократить при этом сроки производства, — заявил Путин.

Помимо этого Путин отметил, что предприятиям ОПК нужно в самые сжатые сроки обеспечить поставку необходимого оружия и техники в войска, а также средства поражения противника.