Рябков: обмен заключенными послал бы положительный сигнал отношениям с США Рябков заявил, что США с перебором использовали методы мегафонной дипломатии в вопросе обмена заключенными

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Сергей Рябков

США с перебором использовали методы мегафонной дипломатии в вопросе обмена заключенными с Россией, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя вопрос о возможности обмена заключенными до конца года. При этом, по его словам, это не помогало делу, передает ТАСС.

В последнее время Вашингтон, что называется, с перебором использовал приемы не тихой, а мегафонной дипломатии, и это не помогало делу. Хотя опять-таки по большому счету вопрос касается того, каким образом соответствующие структуры, определенные с той и с другой стороны в прошлом году в качестве ответственных за это направление работы, смогут найти общий знаменатель, — сказал Рябков.

Он заявил, что обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном стал бы положительным сигналом для двусторонних отношений. Однако, по его словам, ведомства не ведут соответствующий диалог, поэтому динамики в полной мере не ощущается.

И я хотел бы в этой связи отметить, что если бы это произошло, это, несомненно, послало бы положительный сигнал о том, что не все безнадежно в российско-американских отношениях. Наверное, такой сигнал тоже сейчас был бы уместен, если его получится выработать, — отметил Рябков.

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия не будет обсуждать вопрос обмена заключенными с США в публичном пространстве. Дипломат напомнила, что российская сторона не комментирует ход коммуникационного процесса с США. Захарова объяснила свою позицию, назвав ход переговоров «чувствительной вещью». По ее словам, коммуникации на таком уровне связаны с судьбами людей.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что в администрации президента США винят Москву в отказе от серьезных переговоров об обмене заключенными. По ее словам, действия России не соответствуют ее публичным заявлениям.