В США обвинили Россию в отказе от переговоров по обмену заключенными Администрация США обвинила Россию в отказе от серьезных переговоров по обмену заключенными

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Карин Жан-Пьер

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в администрации президента США винят Москву в отказе от серьезных переговоров об обмене заключенными. По ее словам, действия России не соответствуют ее публичным заявлениям, сообщает РИА Новости.

Действия российских властей противоречат тому, что они публично заявляли, — подчеркнула Жан-Пьер.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков прежде говорил, что Москва и Вашингтон пока не нашли общий знаменатель в вопросе обмена заключенными.

За последние месяцы они не стали серьезно обсуждать через установленные каналы или любые другие каналы, — добавила представитель Белого дома.

Ранее ситуация с баскетболисткой Бриттни Грайнер стала одной из главных тем на стыке политики и спорта. 25 октября суд отказался удовлетворять апелляцию американской спортсменки и сохранил в силе девятилетний приговор. На эту историю реагируют по-разному, в России часто приходится видеть мнение, что все справедливо, в США же ситуация с Грайнер вызвала бурную реакцию.