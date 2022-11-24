Захарова: РФ не будет обсуждать обмен заключенными с США публично

Фото: МИД РФ

Россия не будет обсуждать вопрос обмена заключенными с США в публичном пространстве, заявила представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге. Дипломат напомнила, что российская сторона не комментирует ход коммуникационного процесса с США.

Это относится к нашей позиции. Мы эти вещи (обмен заключенными с США. — NEWS.ru) публично не обсуждаем. Мы уже неоднократно говорили, что мы не комментируем сам ход наших контактов (с США. — NEWS.ru), — сообщила Захарова.

Дипломат объяснила свою позицию, назвав ход переговоров «чувствительной вещью». По словам Захаровой, коммуникации на таком уровне связаны с судьбами людей. В связи с этим, подобные контакты «не должны выноситься на публику» для того, чтобы переговоры смогли в дальнейшем прийти к конкретным, устраивающим РФ результатам.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в ходе видеообращения к участникам саммита G20 предложил провести обмен пленными с Россией по формуле всех на всех, которую назвал единственно реальной моделью освобождения пленников. Он уточнил, что речь идет в том числе о мирных жителях, выехавших на территорию России, и детях, которых украинская сторона считает перемещенными лицами.