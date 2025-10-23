Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 10:19

Россиянам рассказали о мерах поддержки молодежи в 2026 году

Депутат Толмачев: в 2026 году на образование выделят более 669 млрд рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В 2026 году бюджет на сферу образования в России составит более 669 млрд рублей, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. По его словам, ресурсы будут направлены на реализацию программ патриотического воспитания и поддержку развития молодежи.

В первом чтении рассмотрели и приняли бюджет на 2026 и плановый период 2027–2028 годов. Он в первую очередь заточен на выполнение социальных гарантий, поддержку семей и достижение целей СВО. Новый бюджет устремлен в будущее: в 2026 году на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики планируется выделить более 78 млрд рублей, а в 2027 и 2028 годах — почти 77. Особая строка — развитие образования. Соответствующая государственная программа получит более 669 млрд рублей в следующем году, — отметил Толмачев.

Он подчеркнул, что Росмолодежь получит дополнительные средства в размере 5 млрд рублей в 2026 году и 2 млрд в 2027. Также, по словам депутата, будут выделены средства на финансирование нацпроектов «Молодежь и дети» и «Семья».

Особая строка в бюджете — помощь бойцам спецоперации, которые возвращаются в мирную жизнь и находят применение своим талантам, например, благодаря участию в специальной программе «Время героев». Бюджетную поддержку получат программы сохранения исторической памяти, военно-спортивной подготовки и поискового движения. Помощь получат такие проекты, как «Движение первых», «Юнармия», «Орлята России», — добавил Толмачев.

Он пояснил, что денежные средства также предусмотрены для грантовой поддержки молодежных программ, направленных на укрепление образа России в мире. По словам Толмачева, они включают в себя преподавание русского языка для студентов за рубежом, популяризацию русской культуры и привлечение талантливых научных кадров из-за границы.

Ранее сообщалось, что в 2025 году финансирование национального проекта «Семья» будет увеличено на 144 млрд рублей по сравнению с запланированным ранее. В результате общий объем средств достигнет 3,1 трлн рублей.

Госдума
соцпроекты
депутаты
деньги
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
