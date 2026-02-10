Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 17:24

Российских военных обяжут проходить геномную регистрацию

Госдума приняла в первом чтении проект о геномной регистрации военнослужащих

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательной геномной регистрации для некоторых категорий военных. Документ также касается сотрудников Росгвардии, полиции и участников добровольческих формирований. Трансляция пленарного заседания шла на сайте нижней палаты парламента.

Согласно проекту, сдавать генетический материал для базы данных должны будут военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и некоторые госслужащие. Регистрацию будут проводить воинские части вместе с подразделениями МВД.

Полученные генетические данные будут храниться до достижения человеком 100 лет. Если военный погибнет, информация сохранится до установления его личности.

При увольнении со службы человек сможет подать заявление на уничтожение своих генетических данных. Это позволит защитить персональную информацию тех, кто больше не служит.

Отмечается, что законопроект направлен на создание современной системы идентификации военнослужащих. Это поможет быстро и точно устанавливать личность в различных ситуациях.

Ранее в Санкт-Петербурге через суд отменили ошибочную запись о смерти участника спецоперации на Украине. Как сообщала городская прокуратура, военнослужащий потерял паспорт, и его документы использовал другой человек.

Россия
Госдума
законопроекты
военные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме оценили выступление шорт-трекиста Посашкова на Олимпиаде-2026
Названо возможное условие, при котором Франция забудет об Украине
В Москве жители охваченного огнем жилого дома просят о помощи
В Госдуме заявили, что россиянам не стоит мечтать о зарплате в 1 млн рублей
Обнародованы данные радиационных показателей вокруг Запорожской АЭС
Обстрел Запорожья 10 февраля: ВСУ убили священника, что с Запорожской АЭС
Россияне нашли фрагмент БПЛА после громкого взрыва в небе
Анджелина Джоли попала на камеру в откровенном наряде
Юрченко пояснил обстоятельства покупки акций ВТБ на 30 млрд рублей
Жительницу Татарстана наказали за двойное убийство проституток
Иностранцу вынесли приговор за попытку подорвать региональное правительство
Российский шорт-трекист заявил о единстве сборной на Олимпиаде-2026
Сочи угрожают вражеские дроны
Соединявший две улицы пешеходный мост обрушился в российском регионе
Как россиян обманывают с поверкой счетчиков: составлен список уловок
Команда Слуцкого лишилась путевки в плей-офф ЛЧ Азии
«Посмотреть на упавшего»: критик объяснила интерес к спектаклю с Ефремовым
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
«Аэрофлот» стал лидером по перевозке иностранных туристов в Санья
Мастера маникюра устроили драку в салоне красоты и оказались в суде
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.