Российских военных обяжут проходить геномную регистрацию

Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательной геномной регистрации для некоторых категорий военных. Документ также касается сотрудников Росгвардии, полиции и участников добровольческих формирований. Трансляция пленарного заседания шла на сайте нижней палаты парламента.

Согласно проекту, сдавать генетический материал для базы данных должны будут военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и некоторые госслужащие. Регистрацию будут проводить воинские части вместе с подразделениями МВД.

Полученные генетические данные будут храниться до достижения человеком 100 лет. Если военный погибнет, информация сохранится до установления его личности.

При увольнении со службы человек сможет подать заявление на уничтожение своих генетических данных. Это позволит защитить персональную информацию тех, кто больше не служит.

Отмечается, что законопроект направлен на создание современной системы идентификации военнослужащих. Это поможет быстро и точно устанавливать личность в различных ситуациях.

Ранее в Санкт-Петербурге через суд отменили ошибочную запись о смерти участника спецоперации на Украине. Как сообщала городская прокуратура, военнослужащий потерял паспорт, и его документы использовал другой человек.