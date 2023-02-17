Путин вывел «Газпром» из-под повышенного налога на СПГ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, который выводит «Газпром» и его дочерние структуры из-под повышенного налога на прибыль для экспортеров СПГ. Закон, повышающий ставку налога на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа в 2023–2025 годах с 20% до 34%, был подписан главой государства в конце ноября. Данная мера предполагала зачисление половины суммы налога в федеральный бюджет, а другой половины — в бюджеты регионов.

Новый закон предполагает, что «Газпром» и его «дочки» не будут облагаться повышенным налогом на экспорт СПГ. Под эту поправку подпадают правоотношения, оформленные с 1 января 2023 года.

На прошлой неделе поправку о выводе «Газпрома» из-под повышенного налога на экспорт СПГ приняли в Госдуме.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заверил Путина, что в России хватит газа еще на многие десятки лет. Глава государства при сравнении объемов на газовых месторождениях назвал российские запасы газа астрономическими и несоизмеримыми.