Миллер заверил Путина, что газа в России будет много в течение десятилетий

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заверил президента России Владимира Путина, что газа в России будет много в течение долгих десятилетий, сообщает РИА Новости. По его словам, это возможно благодаря «огромной, крупнейшей в мире» ресурсной базе. В свою очередь, Путин назвал запасы газа на месторождениях «Газпрома» астрономическими и несоизмеримыми с запасами других стран.

Наших потребителей можно заверить, что газа в России будет много в течение долгих-долгих десятилетий, — сказал Миллер.

Он уточнил, что флагманом добычи является Ямальский центр газодобычи и его «сердце» — Бованенковское месторождение, где проходит мероприятия по случаю 30-летия «Газпрома». Президент, участвующий в мероприятии по видеосвязи, дал разрешение на поджиг контрольного факела на месторождении.

Ранее аналитики издания Bloomberg предположили, что Россия продолжит зарабатывать на экспорте газа в Европу, так как ЕС не сможет решиться остановить его поставки. По их словам, Евросоюз сократил зависимость от энергоресурсов из России, отказавшись от российского угля и готовясь к нефтяному эмбарго, однако поставки газа до сих пор не ограничиваются, а, напротив, за год выросли на 40%. Отказаться от газа из России смогли лишь страны Прибалтики и Великобритания.