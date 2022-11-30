Bloomberg: Россия получит миллиарды на поставках СПГ

Фото: Chen Wenxian/XinHua/Global Look Press

Россия продолжит зарабатывать на экспорте газа в Европу, так как ЕС не сможет решиться остановить его поставки, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на аналитиков издания Bloomberg Елену Мазневу и Анну Ширяевскую. Эксперты рассказали, что Евросоюз сократил зависимость от энергоресурсов из России, отказавшись от российского угля и готовясь к нефтяному эмбарго, однако поставки газа до сих пор не ограничиваются, а, напротив, за год выросли на 40%. Специалисты отметили, что ЕС в этом году потратил на российский газ в пять раз больше, чем в предыдущем.

Это горькая пилюля для многих в блоке, который ввел жесткие санкции против Кремля, чтобы лишить его средств на ведение боевых действий на Украине. С января по сентябрь ЕС потратил на российский СПГ рекордные €12,5 млрд — в пять раз больше, чем годом ранее, — пишут аналитики.

Рост спроса на российский газ во Франции и Бельгии сделал Россию второй страной по объемам поставок СПГ в Европу, тогда как первое место занимают США, уточнило издание. Отказаться от газа из России смогли лишь страны Прибалтики и Великобритания.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин ранее рассказал, что поставки трубопроводного газа из России в Китай в 2022 году вырастут на 60%. По его словам, запасы газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, которые могут быть поставлены в КНР, превышают 2 трлн кубометров.