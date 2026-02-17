Российские удары обрушились на ВСУ и наемников в сотнях районов

Российские удары обрушились на ВСУ и наемников в сотнях районов Минобороны РФ: российские войска ударили по пунктам дислокации ВСУ и наемников

Российские войска за минувшие сутки атаковали пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 148 районах, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, удары наносились с помощью авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщали, что российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины, которые работают в интересах ВСУ. В ведомстве уточнили, что удар стал ответом на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России.

До этого стало известно, что украинские военнослужащие оказались в «ледяном аду» на Купянском направлении. По данным ведомства, ВСУ несут значительные санитарные потери из-за обморожений и переохлаждения, поскольку бойцы вынуждены находиться в окопах и блиндажах, залитых по колено грязевой жижей, без обогрева и горячего питания.