Росавиация потребовала заново научить пилотов рассчитывать топливо в полете Mash: Росавиация проверит пилотов на умение действовать в экстренных ситуациях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После расшифровки черных ящиков Airbus A320 Сочи — Омск Росавиация предписала проверить пилотов всех российских авиакомпаний на умение рассчитывать топливо и действовать во время экстренных ситуаций, сообщает Telegram-канал Mash. Перевозчиков обязали отчитаться о результатах уже в октябре.

Как пишет канал, ведомство разослало во все авиакомпании бюллетени, в которых потребовало провести с экипажами повторное изучение аспектов летной эксплуатации. Это касается и поведения летчиков в условиях выпущенных или отклонённых аэродинамических поверхностей, шасси и повышенных оборотов двигателей. Также пилотов заново научат рассчитывать топливо в полете с использованием таблиц.

Инцидент с самолетом Airbus 320 авиакомпании «Уральские авиалинии» произошел 12 сентября. Пилотам удалось посадить воздушное судно со 161 пассажиром прямо на поле. Причиной экстренной посадки стал отказ гидросистемы. Отмечается, что изначально пилоты планировали посадить самолет на запасном аэродроме в Новосибирске, однако им не хватило топлива.

Сегодня специалисты расшифровали черные ящики и выяснили, что пилоты не обратили внимания на индикаторы шасси, что привело к повышенному расходу топлива. Из-за того, что пилоты не рассчитали расход топлива, самолет пришлось посадить в поле. Официальными представителями Росавиации эта версия еще не озвучивалась как основная.