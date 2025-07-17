Раскрыта доля контрафакта среди одежды и обуви на российских маркетплейсах Глава Роскачества заявил о 25% контрафакта в одежде и обуви на онлайн-площадках

Доля контрафакта среди одежды и обуви на отечественных онлайн-площадках достигает 25-30%, заявил глава Роскачества Максим Протасов в интервью РИА Новости. По его словам, в частности в ходе госкомиссии по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции изучалась ситуация с якобы наличием в Москве и Подмосковье около 450 обувных фабрик.

Мы видим в системе маркировки, что эта обувь появляется на рынке, но не видим сами фабрики. Это продукция, которая неким образом ввезена в Россию через страны ЕС или с минимизацией таможенных пошлин. Дальше она проходит легализацию как якобы произведенная российским производителем, — сказал Протасов.

Глава Роскачества выразил уверенность, что подобные схемы со временем будут закрыты. В том числе для этого будет использоваться действующая система маркировки, добавил он.

Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что в стране на маркетплейсах будут внедрять систему «российская полка», благодаря чему малый индустриальный бизнес получит стимул. По его словам, важно, чтобы и маркетплейсы, и крупные сети, и малые торговые объекты наращивали долю продаж отечественных товаров.