Назван продукт, который покупают 80% россиян

Подавляющее большинство россиян (80%) регулярно приобретают мед, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Роскачества. Основными местами покупки этого продукта стали частные пасеки (60% потребителей) и ярмарки с рынками (41% опрошенных).

В ходе опроса выяснилось, что наиболее популярными сортами меда являются цветочный (47%), липовый (45%) и гречишный (37%). При этом 36% респондентов признались, что не придают значения конкретному сорту, а 23% отдают предпочтение меду из разнотравья. Только 8% покупателей ищут мед в интернет-магазинах.

Ранее стало известно, что российские пчеловоды бьют тревогу, в 2025, текущем году ожидается значительное сокращение объемов производства меда. Численность пчелиных семей уменьшилась на 20–25% из-за сложной зимовки. Дополнительными факторами стали гибель медоносных растений и снижение рентабельности пчеловодческого бизнеса.

Также стало известно, как проверить мед на натуральность. Один из способов — водный тест. Натуральный мед медленно оседает на дно стакана с холодной водой, тогда как подделка быстро растворяется. Бумажный метод предполагает, что капля настоящего меда не оставляет мокрого следа на белой бумаге. Йодная проба — добавление йода к раствору меда выявляет наличие крахмала или муки (при их наличии жидкость синеет).