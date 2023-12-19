«Хрена с два»: Путин заявил, что НАТО «торчат у забора» России Путин заявил о возросшей активности НАТО у границ с Россией

Фото: media.defense.gov

Активность сил НАТО за последнее время резко возросла, к границам России были переброшены значительные силы из США, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны. Он уточнил, что численность войск Альянса увеличилась в Восточной и Центральной Европе. Глава государства напомнил об обещании Запада не расширять НАТО на восток, однако представители Альянса «врут беззастенчиво, на каждом шагу». По его словам, контингент НАТО «торчит у забора России».

За последнее время резко выросла и активность военного блока НАТО в целом, к нашим границам переброшены значительные силы из США, в том числе авиатехника. <...> В 1991 году еще сказали: «Ни дюйма на восток». Хрена с два ни дюйма, вон они у нашего забора здесь торчат, — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что вступление Финляндии в военно-политический блок, а также втягивание туда Швеции также означает очередной этап приближения НАТО к границам России.

Ранее Путин назвал чушью утверждения главы Белого дома Джо Байдена о том, что Москва готовится напасть на страны Североатлантического альянса. По мнению президента России, для американского лидера это просто фигура речи, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении. Он также уверен, что «хозяин НАТО» не заинтересован в том, чтобы выступать против РФ.