Путин заявил о полном контроле ВС России над одним населенном пункте Путин: ВС России контролируют правобережную и левобережную части Купянска

Российские военные установили полный контроль над Купянском, включая его правобережную и левобережную части, заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов. Как передает ТАСС, лидер РФ добавил, что Вооруженные силы России смогли достичь этой цели еще неделю назад.

Купянск состоит из двух частей — одна часть наибольшая, основная, центр города, на правом берегу реки. Меньшая часть — на левом берегу. Российские войска контролируют как правобережную часть целиком, так и левобережную часть тоже целиком, — сказал Путин.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов говорил, что создание буферной зоны от Волчанска станет возможным после освобождения Вооруженными силами России поселка городского типа Купянск-Узловой в Харьковской области. Он подчеркнул, что данная задача является одной из приоритетных, и для ее выполнения уже сосредоточены значительные силы.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев выражал мнение, что линия обороны Вооруженных сил Украины серьезно пошатнулась и продолжит разрушаться после взятия под контроль Купянска. Парламентарий отметил, что тактика, выбранная Генеральным штабом ВС РФ, приносит ожидаемые положительные результаты.