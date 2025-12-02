Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Военэксперт раскрыл значение скорого освобождения Купянска-Узлового

Военэксперт Кнутов: Купянск-Узловой позволит создать буферную зону до Волчанска

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Освобождение Вооруженными силами России поселка городского типа Купянск-Узловой в Харьковской области позволит создать буферную зону от Волчанска, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он подчеркнул, что эта задача остается приоритетной и для ее проведения сосредоточены значительные силы.

Освобождение Купянска-Узлового пока еще стоит на повестке ВС России. 15 батальонов ВСУ, о которых говорил президент РФ Владимир Путин, как раз находятся там, за рекой. После освобождения этого района, а это будет сделано в ближайшее время, у нас появляется возможность создания буферной зоны от Волчанска до Купянска, — пояснил Кнутов.

Ранее Путин заявил, что ВС России освободят Купянск-Узловой уже через несколько дней. По его словам, бойцы армии РФ приступили к ликвидации 15 украинских батальонов, заблокированных в Купянске.

Также Путин заявил, что в освобожденном Красноармейске сохраняется опасность для журналистов. Он добавил, что российские военные корреспонденты продолжают работать в населенном пункте, поэтому это же могут делать и западные военкоры.

