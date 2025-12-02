Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 18:07

Путин раскрыл, кому опасно находиться в Красноармейске

Путин заявил, что в Красноармейске сохраняется опасность для журналистов

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ ‭«Россия зовет!» Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ ‭«Россия зовет!» Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
В освобожденном российскими войсками Красноармейске сохраняется опасность для журналистов, заявил президент РФ Владимир Путин. Как пишет ТАСС, при этом руководитель добавил, что российские военные корреспонденты продолжают работать в населенном пункте, поэтому это же могут делать и западные военкоры. По словам Путина, Россия готова содействовать их работе.

Я уверен, что и на Западе есть люди, которые честно исполняют свой профессиональный долг, готовы к тому, чтобы объективно информировать своих слушателей, читателей о том, что происходит в мире, в том числе и на украинском направлении. Поэтому мы сделаем все для того, чтобы обеспечить их безопасность. Мы готовы будем провести их по всем кварталам в Красноармейске, — указал глава государства.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин посетил штаб Объединенной группировки войск с рабочим визитом. Верховный главнокомандующий получил от начальника Генерального штаба Валерия Герасимова доклад об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

