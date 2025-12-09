Путин утвердил срок для создания отечественных аналогов важных лекарств Путин: большинство важных лекарств в РФ должны быть отечественными к 2030 году

К 2030 году в России 90% лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших препаратов должны стать отечественными, следует из указа президента РФ Владимира Путина о стратегии развития здравоохранения, документ опубликован на официальном портале правовой информации. В нем данная цель указана, как ключевая.

Увеличение до 90% доли лекарственных препаратов для медицинского применения, произведенных в Российской Федерации (в натуральном выражении), в общем объеме лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, — сказано в указе.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о готовности в течение 1–1,5 месяца начать лечение пациентов от рака отечественной мРНК-вакциной. Он отметил, что документы для производства персонализированных вакцин против меланомы уже поданы в Минздрав, а также сформированы группы добровольцев с определенными генетическими профилями.

До этого в Кремле организовали прививочную кампанию от гриппа, в рамках которой все желающие сотрудники смогли получить вакцину для профилактики заболевания. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что многие воспользовались этой возможностью.