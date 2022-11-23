Путин прибыл в Ереван для участия в саммите ОДКБ

Фото: odkb-csto.org

Президент России Владимир Путин прибыл в Ереван для участия в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Российского лидера в аэропорту Звартноц встретил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Лидеров других стран ОДКБ встречал вице-премьер Мгер Григорян.

На площадку саммита ОДКБ Путин и Пашинян приехали на одном Aurus.

Как сообщила пресс-служба Кремля, на встрече в Ереване участники рассмотрят ключевые направления взаимодействия в ОДКБ, актуальные международные и региональные проблемы. Заседание пройдет в узком и расширенном составах, также запланировано подписание итоговых документов. Кроме этого, в этот день состоится отдельная встреча Путина и Пашиняна. Вдобавок представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что у главы государства «будет возможность переговорить» и с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

Также в саммите примут участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Это восьмой визит Путина в Армению. В последний раз он был в Ереване в 2019 году, где участвовал в саммите глав государств — членов Евразийского экономического союза.

Ранее стало известно, что армянские организаторы встречи российской делегации, в которой были Песков, помощник президента России Юрий Ушаков и заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, замешкались и не сразу по прилете российского борта подали транспорт. Возможно, из-за приземления белорусского самолета. Однако через пару минут все разрешилось.

13 сентября был созван экстренный онлайн-саммит ОДКБ по запросу Еревана из-за обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе. По его итогам было принято решение отправить в зону конфликта миссию для оценки ситуации.