Путин поздравил детского хирурга Леонида Рошаля с 90-летием

Фото: kremlin.ru

Леонид Рошаль

Президент России Владимир Путин поздравил детского хирурга Леонида Рошаля с 90-летием, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. Российский лидер отметил его насыщенный профессиональный путь, а также заботу о сохранении и продолжении традиций отечественной медицины.

Особо отмечу вашу значимую общественную, просветительскую деятельность, искреннюю заботу о сохранении и продолжении богатейших традиций отечественной медицины, — говорится в поздравительной телеграмме президента.

26 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что президент Национальной медицинской палаты (НМП), глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль был госпитализирован в реанимацию в Москве.

В ряде Telegram-каналов сообщалось, что у хирурга были диагностированы болезнь Паркинсона и киста в головном мозге, а также перелом шейки бедра, однако в НМП опровергли эту информацию. По данным Национальной медицинской палаты, речь шла о плановой госпитализации, в ходе которой медику заменяли сустав. Там также уточнили, что операция прошла успешно.

1 марта Рошаля перевели из отделения реанимации в хирургию. Состояние известного медика оценивалось как стабильное.