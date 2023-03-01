Стало известно о состоянии госпитализированного Рошаля Нацмедпалата: состояние госпитализированного хирурга Рошаля стабильно

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Леонид Рошаль

Президент Национальной медицинской палаты хирург Леонид Рошаль переведен из отделения реанимации в хирургию, сообщили NEWS.ru в пресс-службе НМП. Состояние известного медика оценивается как стабильное.

Вчера Леонида Рошаля перевели из реанимации в отделение хирургии. Его состояние оценивается как стабильное, — сообщили в НМП.

О госпитализации Рошаля стало известно 26 февраля. В ряде Telegram-каналов сообщалось, что у хирурга были диагностированы болезнь Паркинсона и киста в головное мозге, а также перелом шейки бедра, однако в НМП опровергли эту информацию. По данным Национальной медицинской палаты, речь шла о плановой госпитализации, в ходе которой медику заменяли сустав. Там также уточнили, что операция прошла успешно.

25 февраля Евросоюз включил Рошаля в 10-й пакет антироссийских санкций. Представитель МИД России Мария Захарова сравнила ситуацию с попаданием Айболита в заложники к пиратам и назвала данный шаг ЕС кощунством. По ее словам, это должно окончательно продемонстрировать, «где свет, а где тьма».