Mash: хирург Рошаль попал в реанимацию

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Леонид Рошаль

Telegram-канал Mash сообщает, что президент «Национальной медицинской палаты» (НМП), глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль госпитализирован в реанимацию в Москве. По сведениям канала, знаменитый медик перенес операцию.

Как пишет Mash, Рошаль поступил в одну из московских больниц шесть дней назад. По информации канала, у него диагностированы болезнь Паркинсона и кисты в головном мозге. Кроме того, в ходе дополнительных исследований, отмечает Mash, у хирурга был выявлен перелом шейки бедра.

25 февраля Евросоюз включил Рошаля в 10-й пакет антироссийских санкций. Представитель МИД России Мария Захарова сравнила ситуацию с попаданием Айболита в заложники к пиратам и назвала данный шаг ЕС кощунством. По ее словам, это должно окончательно продемонстрировать, «где свет, а где тьма».

Ранее стало известно о госпитализации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. По информации Telegram-канала «112», главу региона доставили в больницу с пищевым отравлением.

Позже руководитель пресс-службы главы региона Иван Брызгалин сообщил, что в состоянии Гладкова нет ничего критичного, и его должны выписать в ближайшее время.