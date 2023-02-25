ЕС опубликовал 10-й пакет санкций против России ЕС включил медиагруппу «Россия сегодня» в 10-й санкционный пакет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ЕС ввел в действие 10-й пакет санкций против России, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный документ. В обновленном перечне рестрикций подтверждается, что меры затронут медиагруппу «Россия сегодня», Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф банк. Ограничения введены в отношении 87 физических и 34 юридических лиц. В перечне также оказалось предприятие «Росатомфлот», управляющее атомным ледокольным флотом РФ.

Также в черный список попали глава Россотрудничества Евгений Примаков, хирург Леонид Рошаль, глава СПЧ Валерий Фадеев, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и зампреда правительства Московской области Духина за эвакуацию детей из зоны спецоперации. Исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский тоже оказался включен в санкционный пакет.

Как отмечает РИА Новости, санкционный пакет из-за наличия разногласий между государствами-членами Евросоюза был согласован поздно вечером 24 февраля. Известно, что для его утверждения понадобилось несколько дополнительных заседаний постпредов.