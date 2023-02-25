Владельцам карт UnionPay велели срочно снять деньги РБК: подсанкционные банки предупредили о возможном отключении UnionPay за границей

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Россияне могут лишиться возможности платить картами подсанкционных банков за границей, которые подключены к международной системе платежей UnionPay, сообщает РБК со ссылкой на заявления финансово-кредитных организаций. По словам их представителей, система может быть полностью отключена в связи с рестрикциями стран Евросоюза и Соединенных Штатов. При этом карты продолжат работать на территории России. Владельцев карт, находящихся за границей, призвали срочно снять наличные.

В связи с введенными санкциями операции по вашей карте UnionРay за рубежом могут быть приостановлены в ближайшее время. Рекомендуем оперативно снять необходимые денежные средства, — сказано в сообщении из клиентской рассылки банка «Зенит».

С такими же сообщениями к клиентам обратились «Уралсиб», МТС-банк и банк «Санкт-Петербург». Накануне они попали под санкции Минфина США.

24 февраля Министерство финансов США ввело санкции против 22 физических лиц и 83 юрлиц из России. Ограничения коснулись оборонно-промышленного комплекса, предприятий, производящих углеродное волокно, авиакосмического сектора и сферы электроники. Кроме этого, Министерство торговли США внесло в черный список еще 76 организаций из РФ. В перечень включили в том числе фонд «Сколково» и «Сколтех».

В свою очередь британские власти также расширили антироссийские санкции, введя ограничительные меры в отношении 92 физических и юридических лиц России. В частности, под ограничения подпали вице-премьер РФ Александр Новак, экс-премьер Виктор Зубков, глава Минцифры Максут Шадаев, заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, мать гимнастки Алины Кабаевой Любовь и губернатор Тульской области Алексей Дюмин, бывший главный охранник президента РФ Владимира Путина.