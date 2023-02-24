Минфин США значительно расширил санкции против России Минфин США ввел санкции против 22 физлиц и 83 юрлиц из России

Фото: treasury.gov

Министерство финансов США ввело ограничительные меры против 22 физлиц и 83 юрлиц из России, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Рестрикции коснулись оборонно-промышленного комплекса, предприятий, производящих углеродное волокно, авиакосмического сектора и сферы электроники.

В рамках одной из своих самых значительных санкционных мер на сегодняшний день Министерство финансов объявляет о новом решении направленном против металлургического и горнодобывающего секторов экономики Российской Федерации в соответствии с Указом 14024, а также налагает санкции на 22 физических и 83 юридических лица, — говорится в сообщении.

В частности, речь идет о входящем в Росатом АО «ЮМАТЕКС», его трех дочерних предприятиях, одно из которых расположено в Чехии. Санкции также коснулись российской компании UVICOM LTD, АО «Препрег — современные композиционные материалы», ООО «Алабуга-Волокно», ООО «Препрег-Дубна», АО НИИГРАФИТ, АО «Уральский научно исследовательский институт композиционных материалов» и Пермского научно-исследовательского технологического института.

Кроме того, в черный список вошло «НПО машиностроения», против которого были введены рестрикции еще в 2014 году из-за воссоединения РФ с Крымом. В перечне попавших под ограничения Минфина также присутствуют предприятия металлургического сектора и горной промышленности — Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник», ООО «Металлург-Туламаш», ООО «ТПЗ-Рондол» и ООО «Мценскпрокат».

В черном списке также оказались Московский кредитный банк, МТС-банк, банки «Уралсиб», «Зенит» и «Санкт-Петербург». Минфин вводит ограничения на проведение ряда операций с этими финансовыми учреждениями.

Санкции Минфина стали частью пакета рестрикций США против России. Министерство торговли США внесло в черный список еще 76 организаций из РФ. В перечень включили в том числе фонд «Сколково» и «Сколтех».

Также Вашингтон решил ввести 200-процентную пошлину на ввоз алюминиевых изделий из России.