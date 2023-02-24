В США введут 200-процентную пошлину на ввоз алюминиевых изделий из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти США с 10 марта повысят до 200% пошлины на ввоз в страну алюминия и алюминиевых изделий из России, сообщает пресс-служба Белого дома. Также с 10 апреля аналогичные пошлины вводятся на импорт изделий, содержащих российский алюминий. Соответствующее распоряжение подписал американский президент Джо Байден.

Для дальнейшего сокращения импорта алюминиевых изделий и увеличения загрузки внутренних мощностей я определил, что необходимо и уместно ввести с 10 марта 2023 года 200-процентный тариф на ввоз алюминиевых изделий, произведенных в России, — говорится в документе.

Кроме того, Байден распорядился повысить пошлины на ввоз в США из России ряда металлов, минералов и изделий химпромышленности. Общая сумма, о которой идет речь, составляет $2,8 млрд.

Россия остается пятым по объемам поставок источником алюминия в США, отметили в пресс-службе. В прошлом году за период с марта по июль импорт российского алюминия в США вырос на 53%.

Повышение пошлин стало частью нового санкционного пакета, о котором Вашингтон объявил в годовщину начала специальной операции РФ на Украине, 24 февраля.

Так, Министерство торговли США внесло в черный список еще 76 организаций из России. В перечень включили в том числе фонд «Сколково» и «Сколтех».

А Минфин США внес в санкционные списки 22 физлица и 83 юрлица из России. В черный список попали и 11 российских банков, включая «Уралсиб». Также рестрикции коснулись глав десятков российских регионов, девяти министров, более тысячи представителей Вооруженных сил РФ, а также сотрудников администрации президента.