США ввели санкции против российских губернаторов и министров Госдеп США ввел санкции против 40 российских губернаторов и девяти министров

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Государственный департамент США 24 февраля внес в санкционные списки глав десятков российских регионов, девять федеральных министров, более тысячи представителей Вооруженных сил РФ, а также сотрудников администрации президента, следует из релиза, опубликованного на сайте американского Минфина. В Госдепе подчеркнули, что рестрикции последовали из-за поддержки данными лицами спецоперации на Украине.

В черный список попали вице-премьер России Татьяна Голикова, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, глава МЧС России Александр Куренков, министр культуры Ольга Любимова, министр спорта РФ Олег Матыцин, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Кроме того, под санкции попали первый замгенпрокурора Анатолий Разинкин, бывший первый заместителя секретаря Совбеза РФ Юрий Аверьянов, замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, журналист ВГТРК Ольга Скабеева.

Ольга Владимировна Скабеева внесена в список за то, что она является супругой Евгения Попова — лица, чьи имущество и счета являются заблокированными. Скабеева и ее супруг, член Госдумы Попов, ведут российское ток-шоу, где преимущественно распространяют российскую пропаганду, — говорится в заявлении.

В черный список включены более 40 российских губернаторов и глав республик, в том числе губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, глава Нижегородской области Глеб Никитин, губернаторы Хабаровского края Михаил Дегтярёв, Приморского края Олег Кожемяко и Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Кроме того, в перечень внесли врио главы ЛНР Леонида Пасечника.

Также США ввели визовые ограничения в отношении 1219 представителей Вооруженных сил РФ.

Ранее в Банке России сообщили, что объем заблокированных из-за санкций активов российских инвесторов за рубежом оценивается в 5,7 трлн рублей. В ЦБ уточнили, что около пятой части этой суммы составляют активы, принадлежащие розничным инвесторам.