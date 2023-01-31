ЦБ назвал объем заблокированных за границей активов России

Объем заблокированных в иностранной инфраструктуре активов российских инвесторов на 30 ноября оценивается в 5,7 триллиона рублей, сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова. По ее словам, это «очень тяжелая история», передает РИА Новости.

По заблокированным активам. У нас по состоянию на 30 ноября по отчетности 5,7 триллиона рублей заблокированных активов, из них чуть больше 20% — это активы, которые принадлежат розничным инвесторам, — сказала Шишлянникова.

Он отметила, что данное обстоятельство повлияло на введение запрета неквалифицированным инвесторам приобретать в дальнейшем соответствующие ценные бумаги.

Ранее госсекретарь МИД Швейцарии Лилиан Лэ заявила, что передача замороженных активов россиян Украине противозаконна, поэтому страна не будет этого делать. По ее словам, Швейцария придерживается международных норм права, в том числе и права на собственность.

До этого глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз хочет изучить возможность управления замороженными активами Центробанка России для получения прибыли, которую можно будет направить в помощь Украине. Он подчеркнул, что следует продолжить переговоры по использованию российских средств для восстановления Украины, так как масштабы разрушений продолжают расти.