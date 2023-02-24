США раскрыли детали масштабных санкций к годовщине СВО Белый дом: США 24 февраля введут новые санкции против России и третьих стран из-за СВО

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США вместе со странами «Большой семерки» 24 февраля внесут в санкционные списки более 200 физических и юридических лиц из России и третьих стран, сообщается на сайте Белого дома. В заявлении не указано, против каких государств будут введены ограничительные меры, однако поясняется, что это страны Европы, Азии и Ближнего Востока, «которые поддерживают военные усилия России».

Сегодня в координации с партнерами и союзниками по G7 Минфин США и Госдеп введут масштабные санкции против ключевых секторов, приносящих доход, с целью дальнейшего ослабления экономики России и снижения ее способности вести войну против Украины, — говорится в сообщении.

Ограничительные меры коснутся десятка российских финансовых учреждений, чиновников и представителей власти вошедших в состав России территорий.

Кроме того, санкции затронут лиц, связанных с оборонной и технологической промышленностью страны, в том числе лиц, «помогающим Москве обойти ранее введенные санкции путем создания соответствующих условий для ввоза определенных товаров».

Согласно тексту публикации, санкции будут расширены на металлургический и горнодобывающий сектора экономики России для «минимизации сбоев на рынке».

Также Вашингтон намерен ввести ограничения в отношении «энергетического потенциала России в будущем», но таким образом, что эти действия «не имели влияния на текущее производство» и способствовали «минимизации сбоев на рынке».

Ранее в Банке России сообщили, что объем заблокированных из-за санкций активов российских инвесторов за рубежом оценивается в 5,7 трлн рублей. В ЦБ уточнили, что около пятой части этой суммы составляют активы, принадлежащие розничным инвесторам.