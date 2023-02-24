Минторг США внес в черный список «Сколково» и еще 75 организаций из России

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Министерство торговли США внесло в черный список еще 76 организаций из России, сообщается на сайте ведомства. В него включили в том числе фонд и технопарк «Сколково», НИИ «Сколтех» и Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству.

Министерство торговли расширяет и ужесточает существующие санкции против России и Белоруссии, включая сферу действия правил экспортного контроля за российским и белорусским секторами промышленности, и санкции в отношении предметов роскоши, — говорится в сообщении.

Кроме того, в черном списке оказались АО «ЭЛЕКТРОН-ОПТРОНИК», Зеленоградский нанотехнологический центр, ОАО «Кремний», компания VisionLabs, Фонд перспективных исследований, АО «Дизайн Центр «Союз», научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина и АО «РНИИ «Электронстандарт», Институт прикладной математики им. Келдыша, Научно-исследовательский институт системных исследований РАН.

В черный список также попали другие компании из России, пять предприятий из Китая и ряд их подразделений во Франции, Люксембурге и Нидерландах, а также две компании из Канады.

Кроме того, Вашингтон ввел экспортные ограничения против России и Белоруссии. Они направлены на усовершенствование «существующих мер экспортного контроля в отношении России и Белоруссии», чтобы лучше совместить их с теми мерами, которые ввели против стран союзники и партнеры США. В частности, экспортные ограничения введены в отношении российской компании сотовой связи «Мегафон».

С февраля 2022 года Министерство финансов ввело более 2500 санкций в ответ на военную операцию России на Украине. За год более 30 стран ввели рестрикции или аналогичные меры против РФ.

Ранее Белый дом сообщил, что США 24 февраля введут новые санкции против РФ и третьих стран из-за СВО. Уточнялось, что речь идет о странах Европы, Азии и Ближнего Востока, «которые поддерживают военные усилия России».