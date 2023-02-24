«112»: губернатор Белгородской области госпитализирован «112»: губернатор Белгородской области Гладков госпитализирован с пищевым отравлением

Фото: vvgladkov/t.me

Вячеслав Гладков

Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова госпитализировали, передает Telegram-канал «112». По информации канала, главу региона доставили в больницу с пищевым отравлением. Пресс-служба и представители администрации сообщение не комментировали.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков госпитализирован с пищевым отравлением. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести, — говорится в сообщении.

По данным «112», Гладков пробудет в больнице несколько дней под наблюдением специалистов, его жизни ничего не угрожает.

Ранее журналиста и правозащитника Николая Сванидзе госпитализировали с пневмонией и отеком легких. Его доставили в больницу 6 февраля. Журналист был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Помощница Сванидзе Оксана Ерофеева сообщения о его подключении к аппарату ИВЛ тогда опровергла.

Позднее Сванидзе перевезли на лечение в израильскую клинику. По данным главы Союза журналистов России Владимира Соловьева, состояние здоровья общественного деятеля улучшилось.