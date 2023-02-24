В состоянии госпитализированного губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова нет ничего критичного, заявил в разговоре с NEWS.ru руководитель пресс-службы главы региона Иван Брызгалин. По его словам, чиновника должны выписать из медицинского учреждения в ближайшее время. Сейчас Гладков находится под присмотром докторов.
Ничего критичного в состоянии нет. Находится под присмотром врачей. Выпишут сегодня или завтра, — сказал Брызгалин.
Сам Гладков в своем Telegram-канале написал, что не хотел оповещать общественность о своей госпитализации, чтобы никого не волновать. По словам губернатора, болеть сейчас некогда, ведь у него слишком много работы. Также он подтвердил, что в его состоянии нет ничего критичного.
Спасибо всем за поддержку. Буду на связи, — добавил губернатор.
Ранее стало известно, что Гладкова доставили в больницу с пищевым отравлением. По данным Telegram-канала «112», глава региона пробудет в больнице несколько дней под наблюдением специалистов. Его жизни ничего не угрожает.