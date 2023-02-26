Стало известно о состоянии госпитализированного Рошаля Нацмедпалата: хирург Рошаль чувствует себя хорошо после операции по замене сустава

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Рошаль

Президент Национальной медицинской палаты (НМП) хирург Леонид Рошаль успешно прооперирован, с ним все хорошо, рассказали РИА Новости в пресс-службе организации. Известному медику заменили сустав.

Была плановая госпитализация по замене сустава. Все у Леонида Михайловича хорошо, операция прошла успешно, — говорится в сообщении.

В НМП также опровергли появившуюся в Telegram-каналах информацию о том, что у хирурга были диагностированы болезнь Паркинсона и киста в головное мозге.

О госпитализации Рошаля ранее сообщил Telegram-канал Mash. При этом отмечалось, что в больницу хирург попал еще шесть дней назад, а в настоящее время находится в реанимации.

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