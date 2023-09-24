Путин поздравил ЦИК РФ с 30-летием Путин поздравил ЦИК РФ с 30-летием и поблагодарил за четкую организацию выборов

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин поздравил Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ с 30-летим и поблагодарил за четкую организацию избирательных процессов. В обращении, опубликованном на сайте Кремля, глава государства отметил, что российская избирательная система считается одной из лучшим в мире, а сам ЦИК независим в своей работе.

В этом году исполняется 30 лет со дня образования Центральной избирательной комиссии России. Поздравляю с юбилеем нынешний состав ЦИКа, его руководителей, а также конечно же всех, кто работает сейчас и работал в прошедшие годы в этом важнейшем государственном органе. Благодарю вас за четкую, выверенную организацию избирательных процессов, — сказал Путин.

По его словам, над Центризбиркомом в России «нет начальников» и все решения принимаются «самостоятельно, публично и коллегиально», подчиняясь «только закону». Путин также сообщил, что избирательная система РФ базируется на понятных гражданам и прозрачных процедурах, «на четком соблюдении норм избирательного права», она стоит «на защите национальных интересов» РФ и «считается одной из лучших в мире».

Отдельно Путин поблагодарил ЦИК за организацию на выборах 10 сентября избирательных участков в новых регионах России. По словам главы государства, члены Центризбиркома действовали смело, несмотря на многочисленные трудности и угрозы.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сравнила избирательные системы в России и на Западе. Она подчеркнула, что в РФ принцип коллегиальности присутствует на каждом этапе выборов, что является недопустимым для некоторых западных стран. Она обратила внимание, что в нашей стране действуют наблюдательные комиссии, благодаря которым выборы становятся более прозрачными.

Она также заявила, что первые выборы в четырех новых российских регионах прошли на очень высоком уровне. По ее словам, это признают и международные эксперты. Глава ЦИК также отметила, что средняя явка на выборах в единый день голосования составила 43,5%. Памфилова добавила, что данный показатель является рекордно высоким.